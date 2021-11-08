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Цукровий діабет - не вирок®

Підвищення рівня інформованості населення – головна мета Всесвітнього дня боротьби з діабетом, який відзначається щороку 14 листопада.

Сумна статистика сьогодення свідчить про те, що понад 425 мільйонів людей у світі живуть із діабетом і майже 1,3 млн з них – українці.

Ці показники стрімко зростають. Так, за даними статистичних досліджень, кожні 10-15 років кількість діабетиків подвоюється, а саме захворювання значно молодшає. Діабет – це хронічна хвороба, яка пов’язана з порушенням обміну речовин, а саме інсуліну (гормон-провідник, без якого глюкоза не може потрапити у клітини організму, через що останні виснажуються і, як наслідок - порушується робота нервової тканини, кровоносних судин та всіх органів). Цукровий діабет входить у трійку «антилідерів» серед захворювань (після атеросклерозу та раку), що найбільш часто призводять до інвалідності та смерті населення.

Якщо раніше цукровий діабет вважався хворобою людей похилого віку, то зараз середній вік хворих починається з 20 років. Але найпідступніше в цій недузі те, що майже 50% хворих навіть не підозрюють, що нездужають.

Переважна більшість випадків цього захворювання належить до діабету ІІ типу (інсулінонезалежний). У цьому разі на початку захворювання інсулін виробляється, але організм не може його використовувати. Такі люди можуть роками хворіти і не знати про це через відсутність особливих скарг на самопочуття, але(!) це не означає, що організму не завдається шкоди.

Тому про діабет потрібно знати і хоча б один раз на рік обов’язково здавати тест на рівень цукру в крові!

Саме з цією метою - щоб підвищити рівень інформованості населення про проблеми діабету, в 1991 році був запроваджений Всесвітній день боротьби з діабетом (WorldDiabetesDay). А дата, 14 листопада, була обрана, щоб увічнити заслуги Ф.Бантінга, який народився цього дня у 1891 році. Цей молодий канадський вчений в січні 1922 р. зробив першу ін’єкцію інсуліну14-річному хлопчикові, Леонарду Томпсону, який страждав дуже важкою формою цукрового діабету. Це стало відкриттям і проривом в медицині, які внаслідок врятували життя мільйонам людей. Після кількох ін’єкцій інсуліну хворому стало помітно легше, а через півроку він повернувся до нормального життя. Звістка про першу клінічну апробацію інсуліну Ф.Бантінгом і його колегою Ч.Бестом стала світовою сенсацією, і в кінці 1922 р. новий препарат з’явився на ринку ліків.

З того дня багато чого змінилося, сучасна медицина також не стоїть на місці і постійно шукає нові шляхи боротьби з цією страшною хворобою. Наприклад, задля лікування діабету І типу було проведено кілька операцій з пересадки підшлункової залози від донора. Цукровий діабет ІІ типу має більше варіантів лікування. Якщо в деяких випадках на початкових стадіях буває достатньо спеціальної дієти і змін у способі життя, то в інших - призначається лікування за допомогою лікарських препаратів. Зараз існує багато ефективних ліків від діабету, які істотно підвищують якість та тривалість життя хворого. Серед них є доступні і якісні ліки вітчизняних виробників, наприклад, препарати компанії ТОВ «Кусум Фарм». З 2009 року на цьому підприємстві виробляються цукрознижувальні препарати, ефективність та безпека яких доведена великою кількістю клінічних досліджень, що проводяться як в Україні, так і в зарубіжних дослідницьких центрах. Це ефективні та якісні лікарські засоби, які знижують рівень глюкози в крові, нормалізують артеріальний тиск, корегують рівень холестерину. Але виписувати їх, природно, повинен тільки лікар. До недавнього часу у багатьох пацієнтів існував стереотип, що вітчизняні ліки менш ефективні, ніж препарати іноземного виробництва. Але «Кусум Фарм» довів, що це не так. Якщо ліки виробляються з дотриманням усіх міжнародних виробничих норм, то вони такі ж дієві та ефективні, як і їх імпортні аналоги. На сьогоднішній день сотні тисяч пацієнтів з цукровим діабетом щодня приймають цукрознижувальні препарати, які випускає Кусум Фарм, що допомагає їм підтримувати високу якість свого життя.

Общество
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