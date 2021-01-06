В Украине ввели доплаты сотрудникам лабораторий, тестирующим на COVID-19

Документ вчера был опубликован в издании "Голос Украины", передает Нова Влада.
Подчеркнем, закон вступил в силу на следующий день после обнародования. Однако в действие его введут через месяц.
Закон определяет правовой статус профессионалов с высшим немедицинским образованием, - биологов, микробиологов, вирусологов, биохимиков - работающих в учреждениях здравоохранения.
Перечень должностей таких специалистов и их квалификационные характеристики определяет Министерство здравоохранения.
Теперь им доступны льготы, предусмотренные для медицинских и фармацевтических работников. В частности:
Закон поручает Кабинету министров безотлагательно установить доплаты к зарплате таким профессионалам в размере, определенном для врачей.