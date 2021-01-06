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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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В Украине ввели доплаты сотрудникам лабораторий, тестирующим на COVID-19

В Украине назначили выплаты и предоставили социальные гарантии сотрудникам лабораторий, тестирующим на COVID-19. Соответсвующий закон сегодня вступил в силу.

Документ вчера был опубликован в издании "Голос Украины", передает Нова Влада.

Подчеркнем, закон вступил в силу на следующий день после обнародования. Однако в действие его введут через месяц.

Закон определяет правовой статус профессионалов с высшим немедицинским образованием, - биологов, микробиологов, вирусологов, биохимиков - работающих в учреждениях здравоохранения.

Перечень должностей таких специалистов и их квалификационные характеристики определяет Министерство здравоохранения.

Теперь им доступны льготы, предусмотренные для медицинских и фармацевтических работников. В частности:

  • - право на надлежащие условия труда,
  • - регулярное повышение квалификации,
  • - безвозмездное пользование информацией, необходимой для осуществления профессиональной деятельности,
  • - сокращенный рабочий день,
  • - дополнительный оплачиваемый отпуск,
  • - бесплатное получение в собственность земельного участка.

Закон поручает Кабинету министров безотлагательно установить доплаты к зарплате таким профессионалам в размере, определенном для врачей.

 
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