Для Сумской области закупили 24 новых автомобиля скорой помощи

В электронной системе публичных закупок Прозорро был официально опубликован соответствующий отчет.
На выделенные средства “Сумской областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф” получит 24 новых машины скорой помощи на базе CITROEN JUMPER.
Автомобили будут укомплектованы всем необходимым для оказания помощи:
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• средства обеспечения дыхательной поддержки (кислородный баллон, вакуумный аспиратор);
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• средства мониторинга жизненно важных параметров (глюкометр, пульсометр, дефибриллятор, электрокардиограф и др.);
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• средства для проведения реанимации;
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• диагностическое оборудование;
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• средства для дезинфекции, инфузии и др.;
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• холодильник для хранения медикаментов.
Поставку автомобилей обеспечит ТОВ “Автоспецпром”. Это крупнейший в Украине производитель автомобилей скорой (экстренной) медицинской помощи. В 2019 году предприятие выпустило свыше 700 машин.
Надеемся, что благодаря новым приобретенным автомобилям жители Сум, в случае необходимости смогут быстро и своевременно получить медицинскую помощь.
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