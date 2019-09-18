Для Сумской области закупили 24 новых автомобиля скорой помощи Борьба с пандемией COVID-19 продолжается: в Сумской области выделили свыше 47 миллионов гривен на закупку автомобилей скорой помощи.

В электронной системе публичных закупок Прозорро был официально опубликован соответствующий отчет.

На выделенные средства “Сумской областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф” получит 24 новых машины скорой помощи на базе CITROEN JUMPER.

Автомобили будут укомплектованы всем необходимым для оказания помощи:

• средства обеспечения дыхательной поддержки (кислородный баллон, вакуумный аспиратор);

• средства мониторинга жизненно важных параметров (глюкометр, пульсометр, дефибриллятор, электрокардиограф и др.);

• средства для проведения реанимации;

• диагностическое оборудование;

• средства для дезинфекции, инфузии и др.;

• холодильник для хранения медикаментов.

Поставку автомобилей обеспечит ТОВ “Автоспецпром”. Это крупнейший в Украине производитель автомобилей скорой (экстренной) медицинской помощи. В 2019 году предприятие выпустило свыше 700 машин.

Надеемся, что благодаря новым приобретенным автомобилям жители Сум, в случае необходимости смогут быстро и своевременно получить медицинскую помощь.

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