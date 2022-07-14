У Сумах на переході збили пенсіонерку

На місці автопригоди патрульні попередньо з’ясували, що 62-річний водій транспортного засобу Skoda Fabia допустив наїзд на жінку, яка перетинала проїжджу частину нерегульованим пішохідним переходом. Внаслідок ДТП 64-річна громадянка отримала тілесні ушкодження. Лікарі доправили її до лікарні для надання необхідної допомоги.
На місце ДТП інспектори викликали слідчо-оперативну групу Сумського районного управління поліції.
Патрульна поліція Сумщини
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