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Сергій Скакун
Сергій Скакун
Сегодня 17:58115

У Сумах на переході збили пенсіонерку

Близько 8 години 30 хвилин на лінію 102 надійшло повідомлення про автопригоду з травмованими, яка сталася на вулиці Нижньохолодногірській.

На місці автопригоди патрульні попередньо з’ясували, що 62-річний водій транспортного засобу Skoda Fabia допустив наїзд на жінку, яка перетинала проїжджу частину нерегульованим пішохідним переходом. Внаслідок ДТП 64-річна громадянка отримала тілесні ушкодження. Лікарі доправили її до лікарні для надання необхідної допомоги.

На місце ДТП інспектори викликали слідчо-оперативну групу Сумського районного управління поліції.

Патрульна поліція Сумщини

Право Дтп
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