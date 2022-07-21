Сумські хокеїстки програли полячкам У Відні (Австрія) триває чемпіонат Європи з хокею на траві серед юніорок у другому дивізіоні.

У турнірі бере участь і збірна України, половина з якої складається із вихованок сумського хокею.

У третьому матчі турніру українки грали проти полячок. Суперниці відкрили рахунок на 10-й хвилині, за 4 хвилини наші зрівняли рахунок. Далі були шанси в обох команд, але переможну крапку вадлося поставити полячкам на останніх секундах.

У підсумку 1:2. На рахунку українок 3 очки у трьох матчах. Ще є шанс зачепитися за третє місце.

Далі наші зіграють проти француженок і австрійок.