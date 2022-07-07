Хакери маскуються під українські банки та спекулюють на темі грошової допомоги Урядова команда реагування на комп'ютерні надзвичайні події України CERT-UA, яка діє при Держспецзв’язку, попереджає про розповсюдження в популярних месенджерах шахрайських публікацій із пропозиціями отримати соціальні виплати для українських біженців. Зокрема – нібито від Червоного Хреста України.

При цьому зловмисники використовують фішингові сайти, які імітують популярні українські банки. Щоб не потрапити на гачок шахраїв, фахівці рекомендують: - довіряти тільки офіційним ресурсам (офіційний сайт платформи єДопомога – https://aid.edopomoga.gov.ua/), - не вводити реквізитів платіжних карток на незнайомих та підозрілих вебсайтах, - у разі помилкового введення даних на шахрайському вебсайті – негайно заблокувати платіжну картку, - дотримуватися правил фінансової та кібергігієни. Інформацію про корисні ресурси та поради, як отримати грошову допомогу від держави безпечно, ви можете знайти за посиланням https://t.me/dsszzi_official/3901. Подробиці – https://cert.gov.ua/article/987552.