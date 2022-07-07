Хакери маскуються під українські банки та спекулюють на темі грошової допомоги

При цьому зловмисники використовують фішингові сайти, які імітують популярні українські банки.
Щоб не потрапити на гачок шахраїв, фахівці рекомендують:
- довіряти тільки офіційним ресурсам (офіційний сайт платформи єДопомога – https://aid.edopomoga.gov.ua/),
- не вводити реквізитів платіжних карток на незнайомих та підозрілих вебсайтах,
- у разі помилкового введення даних на шахрайському вебсайті – негайно заблокувати платіжну картку,
- дотримуватися правил фінансової та кібергігієни.
Інформацію про корисні ресурси та поради, як отримати грошову допомогу від держави безпечно, ви можете знайти за посиланням https://t.me/dsszzi_official/3901.
Подробиці – https://cert.gov.ua/article/987552.
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