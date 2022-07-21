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Сергій Скакун
Сергій Скакун
Сегодня 17:099

В Охтирці в під’їздах чотирьох багатоповерхівок встановлять нові вікна за рахунок “Укрнафти”

Виконком Охтирської міської ради, засідання якого відбулося 27 липня, погодив заходи з усунення аварій в житловому фонді, бюджетних установах, закладах та в багатоквартирних житлових будинках.

Зокрема, даним рішенням передбачено провести заміну вікон та дверних блоків у сходових клітинах житлових будинків, місцях загального користування з встановленням підвіконь, віконних зливів у будинках за адресами: провулок Лісний №3, №5, вулиця Київська №113, №115.

З цього питання доповідав начальник управління КБ та ЖКГ Сергій Бондаренко. Він зазначив, що ПАТ «Укрнафта» виділило кошти у розмірі 1 мільйон гривень на допомогу громаді, щоб таким чином посприяти у якнайшвидшому відновленні пошкоджених багатоквартирних будинків. Відповідні заходи були розроблені управлінням КБ та ЖКГ Охтирської міськради.

Найбільш критичні пошкодження та руйнування внаслідок ворожих ракетних ударів зафіксовані у мікрорайоні «Дачний», біля дитсадка «Сонечко», - сказав Сергій Бондаренко. – Наші працівники обстежили ці житлові будинки, у всіх під’їздах вікна вибиті вибуховою хвилею».

Виконком одноголосно прийняв рішення отриману від ПАТ "Укрнафта" фінансову допомогу виділити на заходи з усунення аварій в житловому фонді. На їх виконання із цільового фонду місцевого бюджету за рахунок джерел не заборонених законодавством, спрямовано 1 мільйон гривень шляхом внесення відповідних змін до бюджету.

Охтирська міська рада

Общество
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