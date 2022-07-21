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Сергій Скакун
Сергій Скакун
Сегодня 16:04140

Поліцейські Конотопщини розшукують безвісти зниклу малолітню дівчинку

Працівники відділу поліцейської діяльності № 1 (м. Буринь) Конотопського районного відділу поліції встановлюють місцезнаходження 8-річної Катерини Перепелиці, яка в січні цього року зі своїм батьком виїхала на постійне проживання в Харківську область та не виходить на зв’язок. Поліцейські ведуть пошуки та звертаються за допомогою до громадян.

За попередньо встановленими даними, населений пункт, де мешкає малолітня разом зі своїм батьком та бабусею, перебуває під тимчасовою окупацією військами рф.

Прикмети дівчинки: на вигляд 9 років, худорлявої тілобудови, волосся русяве середньої довжини, обличчя овальне, ніс прямий, очі темні, може носити окуляри.

На розшук безвісти зниклої дитини зорієнтований особовий склад поліції Сумщини та Харківщини.

Правоохоронці закликають громадян не бути байдужими. Якщо комусь відома будь-яка інформація, що допоможе в розшуку дитини, прохання повідомити до відділу поліцейської діяльності за адресою: м. Буринь, вул. Дем’яна Бідного, 2, або за телефоном: 099-067-73-04, або на цілодобову лінію поліції «102».

Будемо вдячні за допомогу.

Відділ комунікації поліції Сумської області

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