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Сергій Скакун
Сергій Скакун
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Габіон не винуватий? У Сумах п'яний водій влаштував ДТП: постраждала його пасажирка

Учора ввечері, близько 19 години 30 хвилин, патрульним надійшло повідомлення про ДТП на вулиці Привокзальній.

На місці автопригоди поліцейські попередньо встановили, що 56-річний водій транспортного засобу ВАЗ-21043, перед початком руху, не впевнився в безпеці своїх дій, після чого допустив зіткнення з транспортним засобом Volkswagen Transporter. Керманич ВАЗ мав явні ознаки алкогольного сп'яніння. Огляд на стан сп'яніння чоловік пройшов на місці автопригоди. Результат був позитивним — 2,97 проміле.

У результаті ДТП 66-річна пасажирка автомобіля ВАЗ отримала тілесні ушкодження, з якими її доправили до лікарні для надання необхідної допомоги.

На керманича ВАЗ патрульні склали протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп'яніння). Для з’ясування обставин ДТП на місце інспектори викликали слідчо-оперативну групу Сумського районного управління поліції.

Патрульна поліція Сумщини

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