На Сумщині вогнеборці ліквідували загоряння в 5-поверхівці 26 липня о 21:17, до Служби порятунку 101, надійшло повідомлення про загоряння квартири на 2-му поверсі, 5-поверхового житлового будинку по вул. Соборна в смт Свеса, що на Ямпільщині.

Про пожежу повідомив сусід, який побачив дим з вікон помешкання. На місце події було направлено відділення чергового караулу 32 – го державного пожежно – рятувального посту.

По прибуттю було встановлено, що вогнем охоплено дерев’яний стіл та облицювання стін на площі до 1 кв. м. Утворилась загроза подальшого поширення вогню на решту квартири.

О 21:24 загоряння локалізували, а о 21:28 – повністю ліквідували.

Всього на гасіння було залучено 1 одиницю спеціальної техніки та 3 чоловіки особового складу Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області