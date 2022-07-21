На Сумщині вогнеборці ліквідували загоряння в 5-поверхівці

Про пожежу повідомив сусід, який побачив дим з вікон помешкання. На місце події було направлено відділення чергового караулу 32 – го державного пожежно – рятувального посту.
По прибуттю було встановлено, що вогнем охоплено дерев’яний стіл та облицювання стін на площі до 1 кв. м. Утворилась загроза подальшого поширення вогню на решту квартири.
О 21:24 загоряння локалізували, а о 21:28 – повністю ліквідували.
Всього на гасіння було залучено 1 одиницю спеціальної техніки та 3 чоловіки особового складу Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області