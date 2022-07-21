У Сумах відключили воду на Десятці

• проспект Михайла Лушпи, 36, 38, 40, 42, 44, 48, 50, 52, 54;
• вулиця Івана Сірка, 33/1, 37, 41, 43, 45;
• вулиця Героїв Крут, 30.
Аварійно-ремонтні роботи виконуються.
КП "Міськводоканал"
День Конституції України у Сумах цьогоріч не схожий на минулорічні. Війна внесла корективи до урочистих днів українців. Зазвичай вихідний день, у цьому році – робочий.
"Мало суметь уйти — сумей, уйдя, не вернуться" (Публий Овидий Назон, римский поэт, 43 - 17 до н.э.)
Вишиванка є символом краси, здоров'я і щасливої долі. Її вважають оберегом української нації. Вишита сорочка символізує сімейні цінності – пам'ять роду, вірність і любов. Сьогодні День вишиванки не національне свято, а всесвітнє.
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