Скільки українців втратили роботу та зазнали зниження зарплати – результати опитування В Україні зросла кількість тих, хто втратив роботу – з 35% у червні до 39% у липні. Серед них найбільше жителів сходу, жінок, найбідніших, тих, хто працює у приватному секторі або має власну справу, а також переселенців.

Про це свідчить опитування, проведене соціологічною групою «Рейтинг» 23-24 липня, пише Слово і діло.

Сьогодні серед тих, хто мав роботу до війни, працюють 59%: повноцінно – 34%, віддалено чи частково – 19%, знайшли нову роботу – 6%.

При цьому опитування показало, що половина працюючих зазнали зниження зарплати від 10% і більше. У 43% зарплата не змінилася, у 9% – зросла. Зниження доходів більше відчули ті, хто працює віддалено чи частково, а також підприємці. Більшість держслужбовців зберегли зарплату.

57% готові працювати і за умови зниження зарплати, 40% у такому разі мають намір шукати нову роботу.

83% опитаних упевнені, що у наступні півроку вони збережуть своє робоче місце, не впевнені у цьому – 11%.

При цьому майже 40% українців переконані, що змогли б швидко знайти роботу у разі її втрати. У 57% такої впевненості немає – найчастіше це люди старшого віку, жінки, працівники державного сектору.

Серед тих, хто зараз у пошуку роботи, більшість готова змінювати сферу діяльності. Домінуючим критерієм у виборі роботи залишається зарплата (70%).

Соціологи також зазначають, що майже вдвічі зросла кількість українців, які хочуть розпочати власний бізнес: сьогодні 45% хотіли б зайнятися підприємництвом, 9% уже мають власну справу, 46% не мають такого бажання.