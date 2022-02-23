У Сумах 17-річний наркозакладчик може сісти на 12 років

Ювенальними прокурорами Окружної прокуратури міста Суми затверджено та 26 липня 2022 року направлено до суду обвинувальний акт стосовно 17-річного юнака, який займався незаконним обігом наркотичних та психотропних речовин у особливо великому розмірі.
У ході слідства задокументовано, як 22 травня 2022 року юнак за трьома різними адресами в м. Суми робив «закладки». Зокрема, близько 10 год він залишив біля дерев 16 зіп-пакетів, у металеву огорожу він поклав іще10 зіп-пакетів. При цьому схованки із «закладками» він фотографував та з детальними координатами направляв замовникам. Встановлено, що в зіп-пакетах знаходився особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс.
Більш того, під час проведення поверхневої перевірки в юнака виявлено 75 згортків із поліетиленовими зіп-пакетами, заповненими психотропною речовиною амфетамін, загальною масою 38,2871 г.
Дії обвинуваченого кваліфіковано за ч. 2 ст. 307 (незаконне придбання та зберігання з метою збуту та збут особливо небезпечного наркотичного засобу, вчинене повторно) та ч. 3 ст. 307 (незаконне придбання та зберіганні з метою збуту психотропної речовини, кваліфікуючою ознакою якого є «особливо великий розмір психотропної речовини» та «вчинення злочину повторно) КК України. За скоєне йому загрожує позбавлення волі на строк від дев'яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.
Досудове розслідування завершено слідчими Сумського районного управління поліції Головного управління Нацполіції в Сумській області під процесуальним керівництвом прокуратури.
Пресслужба обласної прокуратури
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