Шосткинські поліцейські затримали наркодилера Зловмисник збував наркотики на території міста Шостка. Його затримали під час оперативної закупки.

До поліції надійшла інформація про те, що 49-річний мешканець Шостки займається збутом наркотиків.

У ході проведення оперативної закупки співробітники поліції задокументували факт збуту речовини, зовні схожої на амфетамін.

Наразі зловмисник вже затриманий у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Наркотичні засоби вилучені та направлені на експертне дослідження. А за даним фактом у поліції вже відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 2 ст. 307 «Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів» Кримінального кодексу України.

Поліція Сумщини