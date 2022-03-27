Шосткинські поліцейські затримали наркодилера

До поліції надійшла інформація про те, що 49-річний мешканець Шостки займається збутом наркотиків.
У ході проведення оперативної закупки співробітники поліції задокументували факт збуту речовини, зовні схожої на амфетамін.
Наразі зловмисник вже затриманий у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Наркотичні засоби вилучені та направлені на експертне дослідження. А за даним фактом у поліції вже відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 2 ст. 307 «Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів» Кримінального кодексу України.
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