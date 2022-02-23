У Сумах поліцейські затримали наркокур’єра

Під час поверхневого огляду у сумчанина працівники поліції знайшли 30 згортків х психотропною речовиною «Амфетамін».
Все знайдене правоохоронці вилучили та направили на експертизу, а зловмисника затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
За даним фактом у поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 307 Кримінального кодексу України «Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів». Слідство триває.
Поліція Сумщини
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