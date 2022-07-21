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Сергій Скакун
Сергій Скакун
Сегодня 12:16364

У середмісті Сум сталася потрійна ДТП

ДТП, що сталася у середу, 27 липня, на вул. Петропавлівська (поблизу ЦУМу), ускладнює рух транспорту.

Тролейбуси №8 та №14, що курсують у напрямку центру міста, тимчасово призупинили рух. Тролейбуси з автономним ходом, зокрема №4, та комунальні автобуси продовжують перевезення пасажирів без змін.

КП Електроавтотранс

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