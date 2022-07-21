Ордени “За мужність” посмертно присвоїли 14 захисникам з Сумщини

Вручатимуть державні відзнаки у четвер у Конгрес-центрі СумДУ.
Орденами "За мужність" ІІІ ступеня посмертно нагороджені:
Ігор Артемов, м. Охтирка.
Олександр Базарний, м. Буринь.
Сергій Балашов, м. Ромни.
Віталій Бережний, м. Глухів.
Олександр Бречко, смт Велика Писарівка.
Максим Власенко, м. Суми.
Володимир Виходець, м. Шостка.
Андрій Іванов, м. Охтирка.
Олександр Іванов, м. Лебедин.
Сергій Кобзарьов, м. Охтирка.
Олексій Мальцев, смт Липова Долина.
Андрій М’якушенко, м. Суми.
Андрій Сітак, м. Ромни
Руслан Таранченко, смт Недригайлів.
Сумський ОТЦК та СП