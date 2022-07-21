Лента

Сергій Скакун
Сергій Скакун
Сегодня 13:19297

Ордени “За мужність” посмертно присвоїли 14 захисникам з Сумщини

28 липня у Сумах відбудеться вручення посмертних нагород сім’ям 14-х загиблих військовослужбовців.

Вручатимуть державні відзнаки у четвер у Конгрес-центрі СумДУ.

Орденами "За мужність" ІІІ ступеня посмертно нагороджені:

Ігор Артемов, м. Охтирка.

Олександр Базарний, м. Буринь.

Сергій Балашов, м. Ромни.

Віталій Бережний, м. Глухів.

Олександр Бречко, смт Велика Писарівка.

Максим Власенко, м. Суми.

Володимир Виходець, м. Шостка.

Андрій Іванов, м. Охтирка.

Олександр Іванов, м. Лебедин.

Сергій Кобзарьов, м. Охтирка.

Олексій Мальцев, смт Липова Долина.

Андрій М’якушенко, м. Суми.

Андрій Сітак, м. Ромни

Руслан Таранченко, смт Недригайлів.

 

Сумський ОТЦК та СП

Общество
  • Отправить: share
  • Версия для печати

Новости

Сумчани та шосткинці стартували на чемпіонаті Європи
Сегодня 14:18
За минулу добу на території Сумщини піротехніки виявили 5 вибухонебезпечних предметів
Сегодня 14:00
У Сумах відключили воду на Десятці
Сегодня 13:53
Ордени “За мужність” посмертно присвоїли 14 захисникам з Сумщини
Сегодня 13:19
Двоє загиблих героїв стали «Почесними громадянами Буринщини»
Сегодня 12:42
У Сумах 17-річний наркозакладчик може сісти на 12 років
Сегодня 12:33
У Сумах готуються до видачі продуктових наборів наступній категорії містян
Сегодня 12:31
У Сумах поліцейські затримали наркокур’єра
Сегодня 12:19
У середмісті Сум сталася потрійна ДТП
Сегодня 12:16
На Шосткинщині вогнеборці ліквідували загоряння легкового автомобіля (відео)
Сегодня 11:38
На Сумщині затримано зрадника, який передавав дані дислокації військових
Сегодня 11:34
Вже більше 40 тисяч росіян полягло на українській землі
Сегодня 11:05
view counter

Статьи

Відповіді на найпоширеніші запитання щодо виплат від міжнародних організацій
Сегодня 11:41
Особенности лечения пролапса матки
Вчера 13:14
Критичне мислення і холодна голова – як не вестися на фейки і дезінформацію
Вчера 08:31
Випускники Сумського медичного інституту не можуть вступити в інтернатуру
25.07.2022 16:47
Как правильно составить резюме
25.07.2022 16:35
Музей дотику "Причал Одіссея" у Сумах. Інтерв’ю-екскурсія з Сергієм Гуцаном (відео)
25.07.2022 13:56
Державні програми для підтримки бізнесу
23.07.2022 19:43
«Щоденно ми наближаємо нашу перемогу». Гвардієць із Сум – про два місяці оборони Луганщини
23.07.2022 16:22
Сумські волонтери потребують допомоги у виготовленні сіток
22.07.2022 14:23
Наймасштабніші перейменування сумських вулиць
22.07.2022 12:13
Стратегія відновлення та розвитку економіки Сумщини: 47 ідей на 85 млрд грн
21.07.2022 12:52
Вихід із тупика русского міра
21.07.2022 09:23
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

18
У Сумах пройшов благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ з нагоди Дня Конституції України
У Сумах пройшов благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ з нагоди Дня Конституції України
У Сумах пройшов благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ з нагоди Дня Конституції України
У Сумах пройшов благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ з нагоди Дня Конституції України
У Сумах пройшов благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ з нагоди Дня Конституції України
У Сумах пройшов благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ з нагоди Дня Конституції України
53
Квіти світу
Квіти світу
Квіти світу
Квіти світу
Квіти світу
Квіти світу
39
Визначні пам'ятки світу
Визначні пам'ятки світу
Визначні пам'ятки світу
Визначні пам'ятки світу
Визначні пам'ятки світу
Визначні пам'ятки світу
19
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
30
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.