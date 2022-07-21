Двоє загиблих героїв стали «Почесними громадянами Буринщини» На пленарному засіданні сесії Буринської міської ради прийнято рішення із низки питань, у тому числі і у виділенні коштів на обороноздатність Буринщини.

На пленарному засіданні присвоєно звання «Почесний громадянин Буринщини» (посмертно) уродженцю с.Дяківка Буринської територіальної громади Сумської області Роману Солосі та уродженцю міста Буринь Конотопського району Сумської області Миколі Білоусу.

За пропозицією Буринського міського голови Віктора ЛАДУХИ депутати проголосували за внесення змін та доповнень до рішення міської ради восьмого скликання від 07.07.2022 «Про затвердження Програми підтримки Збройних Сил України… на 2022 рік», про внесення змін та доповнень до рішення міської ради восьмого скликання від 24.02.2022 «Про Програму економічного і соціального розвитку Буринської міської ради (міської територіальної громади) на 2022-2024 роки», про внесення змін до рішення міської ради восьмого скликання від 24.02.2022 «Про затвердження програми Буринської міської ради щодо підтримки обороноздатності на території громади на 2022 рік».

Внісши зміни до інших Програм, які діють на території громади, депутати виділили 350 тисяч гривень на проходження медичних оглядів працівників закладів освіти, збільшили із 3 тисяч гривень до 10 тисяч гривень суму коштів на поховання загиблих після повномасштабного вторгнення росії.

Буринська міська рада