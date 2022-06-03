На Шосткинщині вогнеборці ліквідували загоряння легкового автомобіля (відео)

Про пожежу повідомили сусіди, які побачили охоплену полум’ям передню частину легковика. На місце події було направлено відділення чергового караулу 7-ї державної пожежно-рятувальної частини.
По прибуттю було встановлено, що вогнем охоплено моторний відсік, лобове скло та салон автомобіля.
О 16:48 загоряння локалізували, а о 17:06 – повністю ліквідували.
Всього на гасіння було залучено 1 одиницю спеціальної техніки та 3 чоловіки особового складу Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області
11 липня о 21:20, на лінію екстреного виклику 101, надійшло повідомлення про загоряння дачного будинку по вул. Східна в обласному...
Пожежонебезпечний період у розпалі – на сьогодні Сумщині зафіксовано 5 лісових пожеж....
14 червня о 19:09, на лінію екстреного виклику 101, надійшло повідомлення про загоряння на балконі в п’ятиповерховому житловому будинку на...
8 червня о 15:07 до Служби порятунку «101» надійшла інформація про пожежу на території приватного домоволодіння по вул. Єлізавети Пелихової...
2 червня о 06:57, на лінію екстреного виклику 101, надійшло повідомлення про загоряння житлового будинку по вул. Нова, в с....