На Шосткинщині вогнеборці ліквідували загоряння легкового автомобіля (відео) 26 липня о 16:25 на лінію екстреного виклику 101 надійшло повідомлення про загоряння легкового автомобіля «ВАЗ» по вул. Кожедуба в с. Ображіївка Шосткинського району.

Про пожежу повідомили сусіди, які побачили охоплену полум’ям передню частину легковика. На місце події було направлено відділення чергового караулу 7-ї державної пожежно-рятувальної частини.

По прибуттю було встановлено, що вогнем охоплено моторний відсік, лобове скло та салон автомобіля.

О 16:48 загоряння локалізували, а о 17:06 – повністю ліквідували.

Всього на гасіння було залучено 1 одиницю спеціальної техніки та 3 чоловіки особового складу Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області