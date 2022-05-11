На Сумщині затримано зрадника, який передавав дані дислокації військових

За даними слідства, чоловік на виконання завдань представників федеральної служби безпеки російської федерації збирав та передавав їм інформацію щодо місць дислокації в Сумській області військових підрозділів Збройних Сил України, переміщення військової техніки, кількості, напрямку її руху тощо. При цьому чоловік усвідомлював, що надану ним інформацію ворог може використати для завдання артилерійських чи авіаударів по зазначених об’єктах.
Наразі чоловіка затримано в порядку ст. 208 КПК України, вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Досудове розслідування здійснюється слідчими Управління Служби безпеки України в Сумській області під процесуальним керівництвом прокуратури.
Пресслужба обласної прокуратури
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