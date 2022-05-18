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Лариса Брежнєва
Лариса Брежнєва
Сегодня 11:00140

Поліцейські Сумщини документують злочини рашистів за минулу добу

Протягом минулої доби під ворожим вогнем опинилися місто Середина-Буда, села Нововолодимирівка, Бачівськ, Вовківка Шосткинського району та село Грабовське Сумського району.

Окупанти обстрілювали населені пункти з мінометів, гранатометів та РСЗВ «Град». Загалом нараховано 69 приходів.

Внаслідок чого пошкоджено адміністративну будівлю бази відпочинку та травмовано жінку, яка працює на ній сторожем.

За даними фактами відкриті кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України «Порушення законів та звичаїв війни».

Поліцейські нагадують: під час дії правового режиму воєнного стану не нехтуйте своєю безпекою. У разі якщо ви побачили підозрілий предмет – не підходьте до нього, не переносьте та не торкайтеся його. Обгородіть місце «знахідки» та одразу викликайте поліцію.

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Право Обстріли
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