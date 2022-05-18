Поліцейські Сумщини документують злочини рашистів за минулу добу

Окупанти обстрілювали населені пункти з мінометів, гранатометів та РСЗВ «Град». Загалом нараховано 69 приходів.
Внаслідок чого пошкоджено адміністративну будівлю бази відпочинку та травмовано жінку, яка працює на ній сторожем.
За даними фактами відкриті кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України «Порушення законів та звичаїв війни».
Поліцейські нагадують: під час дії правового режиму воєнного стану не нехтуйте своєю безпекою. У разі якщо ви побачили підозрілий предмет – не підходьте до нього, не переносьте та не торкайтеся його. Обгородіть місце «знахідки» та одразу викликайте поліцію.
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