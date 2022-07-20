Вже більше 40 тисяч росіян полягло на українській землі

особового складу - близько 40070 (+200) осіб ліквідовано
танків ‒ 1738 (+1) од,
бойових броньованих машин ‒ 3971 (+12) од,
артилерійських систем – 883 (+3) од,
РСЗВ - 258 (+0) од,
засоби ППО - 117 (+0) од,
літаків – 222 (+0) од,
гелікоптерів – 190 (+1) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 726 (+4),
крилаті ракети - 174 (+0),
кораблі /катери - 15 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 2847 (+12) од,
спеціальна техніка - 75 (+0).
Найбільших втрат противник зазнав на Криворізькому напрямку.
Дані уточнюються.
Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила - в правді!
Генштаб ЗСУ