ЗСУ вдарили по антонівському мосту в Херсоні Сьогодні вночі були удари по Антонівському мосту у Херсоні.

Це підтвердила речниця пресцентру Cил оборони Півдня Наталя Гуменюк. Разом з цим вона зазначила, що метою військових операцій ЗСУ є деморалізація ворога, руйнування його планів та збереження української інфраструктури, тому робота ведеться філігранно.

Після нічних ударів Антонівський міст отримав суттєві ушкодження, — перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський. Оцінити наслідки ударів важко, адже рашисти не підпускають до нього з обох боків. Проте, із ресурсами для відновлювальних робіт в окупантів є суттєві складнощі.

А мережею вже розлетілися меми про долю Антонівського мосту.