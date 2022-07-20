Україна під обстрілами. Дайджест новин за ніч Вранці 27 липня ворог обстріляв Миколаїв. За попередньою інформацією потрапляння були у промислову зону та ремонтне підприємство.

Також пошкоджено будівлю та приватний автотранспорт. Попередньо без жертв та постраждалих. Детальна інформація уточнюється.

▪️Вночі 27 липня обстрілів зазнали селище Весняне та село Широке. Виникла пожежа господарчої будівлі. Також пошкоджено біля восьми приватних житлових будинків та дві легкові автівки. Постраждалих немає.

▪️Рашисти випустили близько 40 реактивних снарядів з «Градів» по Дніпропетровщині вночі 27 липня. Зокрема, у місті Марганець постраждала 54-річна жінка, пошкоджено лікарню, дитсадок та 8 пʼятиповерхівок.

▪️Вранці 27 липня рашисти обстріляли Індустріальний район Харкова двома ракетами С-300. Є руйнування. Поранення отримали 6 людей.

▪️Українська авіація нанесла ворогу 4 удари із застосуванням літаків штурмової авіації, бомбардувальників та гелікоптерів. Уражено 4 опорні пункти ворога. Андріївку звільнено від окупантів, ОК «Південь».

▪️США якнайшвидше передадуть Україні додаткові чотири високомобільні артилерійські ракетні системи HIMARS, — Ллойд Остін.