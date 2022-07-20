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Сергій Скакун
Сергій Скакун
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Ввечері рашисти обстріляли Шалигінську громаду

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

Сумщина

Ситуація станом на 9:30

27 липня 2022

▪️Вчора, близько 21:30 росіяни обстріляли з гранатометів Шалигінську громаду. 18 прильотів, без втрат та руйнувань.

А ніч на Сумщині була тихою.

Общество
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