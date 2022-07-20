У Сумах провели чемпіонат міста з акватлону 24 липня у Сумах влаштували перший чемпіонат міста з акватлону.

Участь у змаганнях взяли вихованці КДЮСШ «Динамо» під керівництвом Людмили Ляху і Дмитра Гончаренко та діти КДЮСШ №1 під керівництвом Генадія Кулака, а також усі бажаючі. Наймолодші спортсмени пливли дистанцію в 500 метрів і пробігли два кілометри, а найдоросліші учасники спочатку пробігли 2,5 кілометри, потім пропливли кілометри і знову відбувся забіг в 2,5 кілометри. Це стандартна дистанція федерації тріатлону.

Перемоги у старій віковій групі святкували Тимур Прокопишин та Поліна Чередниченко. У середній на п’єдестал разом з Дар'єю піднявся Ілля Лисянський. У молодших кращий час показали Іван Кас’ян та Катерина Кравченко.

НОК України в Сумській області