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Сергій Скакун
Сергій Скакун
Сегодня 08:02101

На Сумщині поглиблюється співпраця з Управлінням ООН з координації гуманітарних справ

Заступники керівника обласної військової адміністрації Олег КЛИМЕНЧУКОВ та Олег КОВАЛЬ обговорили важливі питання відновлення регіону із представником Управління Організації Об’єднаних Націй з координації гуманітарних справ Едуардом ТАУІЛОМ.

Як прокоментував Олег Клименчуков, головне питання, яке обговорювалося під час зустрічі – допомога міжнародних партнерів у відновленні Сумщини, зокрема, це відбудова житлових будинків та підготовка до зимового періоду. Це дві головні теми, які наразі знаходяться на особливому контролі обласної влади

Едуард Тауіл, чия сфера діяльності поширюється на Київську, Черкаську, Чернігівську, Сумську області, наголосив на кластерному підході у діяльності ООН. Наразі напрямок реконструкції актуалізується і є потреба у налагодженні ефективної співпраці між регіональним представництвом ООН та Сумщиною. Їхня організаціця займаються саме координацією даних процесів.

Олег Клименчуков ознайомив іноземного представника із ситуацією на Сумщині, з основними видами руйнувань внаслідок ворожих дій та роботою обласної влади у напрямку відбудови регіону. Наразі на Сумщині пошкоджено та зруйновано понад 2300 об’єктів, 80% із них підлягають відновленню. Найбільше постраждав житловий сектор.

Сьогодні проблеми відновлення займаються як держава, так і неурядові організації. Тож допомога міжнародних партнерів, без зайвих бюрократичних процедур, вкрай потрібна для ефективної роботи.

Як додав Олег Коваль, наразі Сумщина активно співпрацює з різноманітними міжнародними агенціями в гуманітарних питаннях, в тому числі щодо допомоги внутрішньо переміщеним особам. Розширення співробітництва у напрямку відбудови житлового фонду – це позитивний крок, адже незабаром стартує опалювальний сезон. Тому область потребує швидких кроків і чітких відповідей з боку міжнародних партнерів.

За результатами обговорення присутні обговорили можливість підписання Меморандуму, який би деталізував варіанти співпраці сторін стосовно відновлення та відбудови.

Сумська ОВА
Общество
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