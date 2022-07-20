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Сергій Скакун
Сергій Скакун
Сегодня 21:5988

На Сумщині рашисти денацифікували базу відпочинку

Про це повідомляє голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

Сумщина

Ситуація станом на 21:30

26 липня 2022

▪️ Есманська громада: після опів на шосту вечора було 12 мінометних прильотів.

▪️ Краснопільська громада: з шостої вечора почалися обстріли різних територій громади. Всього було 17 приходів з міномету і 12 з "Граду".

▪️ Середино-Будська громада: опівдні був один прильот з міномету по території одного з сел громади. А о сімнадцятій вечора почався мінометний вогонь, 14 прильотів. Внаслідок цього обстрілу пошкоджені вікна в будинках, паркани, лінія електропередач та трансформатор. А також розбиті будівлі однієї з баз відпочинку.

Поранена 65-річна жінка - сторож бази.

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Общество
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