На Сумщині рашисти денацифікували базу відпочинку

Сумщина
Ситуація станом на 21:30
26 липня 2022
▪️ Есманська громада: після опів на шосту вечора було 12 мінометних прильотів.
▪️ Краснопільська громада: з шостої вечора почалися обстріли різних територій громади. Всього було 17 приходів з міномету і 12 з "Граду".
▪️ Середино-Будська громада: опівдні був один прильот з міномету по території одного з сел громади. А о сімнадцятій вечора почався мінометний вогонь, 14 прильотів. Внаслідок цього обстрілу пошкоджені вікна в будинках, паркани, лінія електропередач та трансформатор. А також розбиті будівлі однієї з баз відпочинку.
Поранена 65-річна жінка - сторож бази.