Сумські студенти виграли Європейські університетські ігри У польському Лодзі тривають Європейські університетські ігри.

У турнірі з дзюдо брали участь студенти СумДУ, які у командних змаганнях по черзі побороли команди Jozef Pilsudski Academy of Physical Education in Warsaw з Польщі, University of Applied Sciences з Нідерландів, Lithuanian Sports University з Литви і University School of Physical Education in Wroclaw з Польщі.

Чемпіонами стали: Дарина Ляшук, Микита Голобородько, Анастасія Антіпіна, Наталія Чистякова, Влоадислав Колобов, Христина Гоман і Олександр Черкай.