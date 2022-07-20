Поліцейські Шостки розшукують безвісти зниклу Тетяну Сокол Вчора 60-річна жителька Шостки пішла з дому й назад не повернулася. Місце її перебування залишається невідомим. Поліцейські вживають заходів щодо розшуку пенсіонерки і дуже розраховують на допомогу небайдужих громадян.

На вигляд жінці 65 - 70 років, зростом 165 см, повної статури. Має коротке каштанове фарбоване волосся та карі очі. При ходьбі кульгає.

Ймовірно вдягнена в синій халат, взута в бежеві босоніжки. З собою мала бежеву жіночу сумочку.

На розшук жінки зорієнтований особовий склад поліції Шостки. Відповідне орієнтування з описом зовнішності та фотокарткою безвісти зниклої розіслане у всі відділи та відділення поліції області.

Правоохоронці закликають всіх громадян не бути байдужими. Якщо комусь відома будь-яка інформація, що допоможе в розшуку Тетяни Сокол, прохання повідомити до Шосткинського районного управління поліції: м. Шостка, вул. Свободи, 67, або зателефонувати за номерами 050-327-91-48, або на цілодобову лінію «102».

Поліція Сумщини