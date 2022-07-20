Перед судом постануть посадовці ДФС Сумщини, які за хабар «зменшили» суму податкових платежів ДБР закінчило розслідування відносно колишнього заступника начальника Головного управління ДФС у Сумській області та двох головних державних ревізорів-інспекторів зазначеного управління. Вони за хабар «зменшували» обсяги податкових порушень, виявлених під час перевірки комерсантів. Обвинувальний акт скеровано до суду.

Слідство встановило, що під час перевірки сплати податків підприємцем, працівники ДФС виявили порушення на суму понад 300 тис. гривень. Але чиновники штучно завищили цю суму до 1,3 млн грн для отримання «відкату».

Вони запропонували підприємцю «вирішити» питання за 60 тис. гривень. Отримавши гроші, ревізор-інспектор за вказівкою заступника начальника ГУ ДФС у Сумській області переробив акт перевірки та значно «знизив» суму виявлених порушень.

Заступник начальника Головного управління ДФС у Сумській області обвинувачується у зловживанні владою або службовим становищем (ч. 2 ст. 364 КК України), один ревізор-інспектор також обвинувачується у зловживанні владою, а інший у службовій недбалості (ч. 2 ст. 367 КК України).

Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 6 років.

Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора.

ДБР