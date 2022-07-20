У Глухові затримали квартирних крадіїв разом із викраденими речами За даними слідства, чоловіки, добре знаючи, що 48-річний господар помешкання перебуває на тривалому лікуванні, пізно ввечері віджали вікно та проникли до його квартири.

Звідти викрали автомобільний акумулятор, будівельний лазерний рівень, електрочайник та продукти харчування. Загальний збиток викрадених речей сягає близько 8 000 гривень.

Того ж вечора співробітники кримінальної поліції Глухова затримали 38-річного та 48-річного раніше судимих зловмисників разом з викраденими речами.

Наразі вони перебувають в ізоляторі тимчасового тримання.

У поліції за даним фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 4 ст. 185 «Крадіжка» Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від п’яти до восьми років позбавлення волі.

Крім того, поліцейські перевіряють вказаних осіб на причетність до скоєння інших подібних злочинів на території Глухівської громади.

Поліція Сумщини