Яку погоду прогнозують синоптики сумчанам до кінця тижня

Мінлива хмарність, вночі без істотних опадів, слабкий туман, вдень невеликий короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер північний 5-10 м/с. Температура по області вночі +13..+18°, вдень +24..+29°, по м.Суми вночі +15..+17°, вдень +25..+27°.
28 липня: мінлива хмарність,вночі без істотних опадів, вдень невеликий короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер північний 5-10 м/с. Температура по області вночі +14..+19°, вдень +23..+28°.
29 липня: мінлива хмарність,вночі без істотних опадів. Вітер північний 7-12 м/с. Температура по області вночі +11..+16°, вдень +22..+27°.
Сумський обласний гідрометцентр