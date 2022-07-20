У фракції «Слуга Народу» в Сумській обласній раді нова керівниця-хамелеон Сьогодні, 26 липня, відбулося засідання фракції «Слуга Народу» у Сумській обласній раді. Присутні депутати переобрали голову та заступників.

На посаду очільника фракції обласні обранці одноголосно підтримали кандидатуру Віри Лаврик. Заступниками стали Оксана Кужель та Сергій Іщенко.

Члени фракції подякували вже екс-голові фракції Микиті Бані за його роботу протягом останніх півтора року. Обговорили питання подальшої роботи Сумської обласної ради, зокрема, що стосуються роботи комунальних установ, життєдіяльності області, захисту Сумщини тощо.

Довідково

Лаврик Віра Іванівна вже неодноразово обиралася депутатом Сумської міської та обласної рад. Була заступником голови Сумської обласної ради у 2014-2015 роках. Наразі є начальником Управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Сумській області.

Що цікаво, спочатку вона буда депутатом міської ради від соціалістичної партії. Депутатом облради від БПП “Солідарність”, а в 2020 році — вже від “Слуги народу”. Свого часу була також помічником нардепа від партії “За єдину Україну!” (з якої вийшла “Партія регіонів”).