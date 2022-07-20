Сумчани здали п'яного водія копам (відео) Завдяки повідомленню на лінію 102 патрульні виявили нетверезого водія.

Екіпаж патрульних отримав повідомлення про водія транспортного засобу ЗАЗ, який, ймовірно, керує в стані сп'яніння. Вказаного керманича інспектори виявили на вулиці Роменській. Дійсно, 40-річний чоловік мав ознаки алкогольного сп'яніння.

Огляд на стан сп'яніння він пройшов на місці зупинки. Алкотестер зафіксував результат 2, 54 проміле, що майже в 13 разів перевищує допустиму норму. На чоловіка патрульні склали протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп'яніння) КУпАП. Від керування його відсторонили.

Водію загрожує штраф у розмірі 17 000 гривень із позбавленням права керування транспортним засобом на строк 1 рік.

Керуйте відповідально!



