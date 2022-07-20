Ексзаступниця голови обласної державної адміністрації Вікторія Медвідь оскаржує своє звільнення у суді Ексзаступниця голови обласної державної адміністрації Вікторія Медвідь оскаржує своє звільнення 14 березня у суді. Розпорядження про звільнення, вважає, було підписано Дмитром Живицьким з неіснуючої посади.

За словами Вікторії Медвідь, на її запит в Міністерстві юстиції дали відповідь, що у разі утворення військових адміністрацій, їх голови набувають статусу начальників цих адміністрацій, пише Суспільне.

Фото з Facebook/Вікторія Медвідь

Фото з Facebook/Вікторія Медвідь

Розпорядження ж про звільнення заступниці Дмитро Живицький підписав як голова обласної державної адміністрації і керівник обласної військової адміністрації.

Фото з Facebook/Вікторія Медвідь

"Юридичне оцінювання розпорядження про моє звільнення дійшло висновку до підписання означеного документу неіснуючою посадою – керівник Сумської обласної державної адміністрації, що суперечить, в першу чергу, указу Президента про утворення військових адміністрацій. Необхідно зазначити, що усі голови обласних військових адміністрацій з 24 лютого набули статусу начальників, то тут звичайно виникають питання щодо правових підстав і правової оцінки даного документу", — зазначила Вікторія Медвідь у телефонній розмові Суспільному.

Як пояснила начальниця юридичного відділу Сумської облдержадміністрації Світлана Калайдова, надання статусу начальника військової адміністрації, відповідно до норм чинного законодавства, не потребує перейменування та внесення змін до державного реєстру юридичних осіб.

"У нас посада "голова обласної державної адміністрації", але законом було надано додаткового статусу – начальника військової адміністрації. Слово "керівник" є загальним словом і ніяким чином на наявність чи відсутність повноважень це впливати не може. До того ж посилання Вікторії Юріївни на те, що на сайті інших обласних військових адміністрацій значиться інша інформація, а також на роз’яснення міністерств жодним чином це впливати не може, оскільки Міністерства норм права не встановлюють, знову ж таки, міністерства не можуть визначити назву посади, назву посади може визначити тільки закон", — говорить Світлана Калайдова.

Адвокат Юрій Кондратенка зазначив: "Формальної причини для поновлення за таким підписом не буде. Тут будуть дивитись підставу звільнення. Якщо він діяв за цивільним законодавством, не пов’язуючи це із воєнним станом, то він повинен підписати як голова обласної державної адміністрації, а якщо це стосується документів, які він повинен підписувати як начальник Сумської воєнної адміністрації, то тут зовсім інша ситуація".

Нагадаємо: Вікторію Медвідь звільнили з посади 14 березня 2022 року. Наступного дня після її звільнення, заступник голови обласної адміністрації Олег Коваль написав заяву до поліції про зникнення у Полтаві вантажівки з гуманітарною допомогою, яка призначалась для мешканців Сумщини. За цим фактом було відкрито кримінальне провадження.