На Сумщині п'яний водій намагався відкупитися від копів (відео) Учора близько 14 години на одній із вулиць міста Конотоп працівники поліції зупинили автомобіль Renault Megane за порушення Правил дорожнього руху.

У ході спілкування правоохоронці виявили, що чоловік має явні ознаки алкогольного сп’яніння.

Під час складання адміністративного протоколу, чоловік, бажаючи уникнути відповідальності за скоєне, запропонував поліцейським 4 000 гривень. Правоохоронці від пропозиції відмовились та зазначили, що його дії є неправомірними. Але водій наполягав на своєму.

Поліцейські грошей не взяли та викликали на місце події слідчо-оперативну групу.

Відносно водія відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 369 Кримінального кодексу України «Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі». Слідство триває.





Поліція Сумщини