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Сергій Скакун
Сергій Скакун
Сегодня 12:20146

На Сумщині п'яний водій намагався відкупитися від копів (відео)

Учора близько 14 години на одній із вулиць міста Конотоп працівники поліції зупинили автомобіль Renault Megane за порушення Правил дорожнього руху.

У ході спілкування правоохоронці виявили, що чоловік має явні ознаки алкогольного сп’яніння.

Під час складання адміністративного протоколу, чоловік, бажаючи уникнути відповідальності за скоєне, запропонував поліцейським 4 000 гривень. Правоохоронці від пропозиції відмовились та зазначили, що його дії є неправомірними. Але водій наполягав на своєму.

Поліцейські грошей не взяли та викликали на місце події слідчо-оперативну групу.

Відносно водія відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 369 Кримінального кодексу України «Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі». Слідство триває.


Поліція Сумщини

Право
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