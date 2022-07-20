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Сергій Скакун
Сергій Скакун
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Зранку рашисти обстріляли Середина-Будську громаду

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

Сумщина

26 липня 2022 09:30

Ніч у нас минуло тихо, росіяни по нашим територіям не стріляли.

Але зранку, майже о шостій, по території Середино-Будської громади, було 6 прильотів з міномету.

Жертв і руйнувань немає.

Общество
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