Кому в Сумах сьогодні відключили воду
Відділ «Служба 15-80» повідомляє про регламентні та ремонтні роботи на внутрішньобудинкових мережах, які вимагають відключення води.
Йдеться про будинки за адресами:
- вул. Глінки, 11 (заміна корінного крана гарячої води);
- вул. СКД, 48 (заміна корінного крана гарячої води у квартирі);
- вул. Харківська, 5 (заміна труб холодної та гарячої води у квартирі);
- вул. Р. Атаманюка, 57 (заміна труб холодної та гарячої води у квартирі);
- вул. Харківська, 30/2 (заміна стояків холодної та гарячої води у квартирі);
- вул. Котляревського, 2/2а (заміна стояків холодної та гарячої води у квартирі);
- вул. Пушкіна, 20 (заміна корінних кранів холодної та гарячої води у квартирі);
- вул. Шевченка, 2 (заміна корінного крана гарячої води у квартирі).
- СМР