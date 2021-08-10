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Сергій Скакун
Сергій Скакун
Сегодня 08:4088

В Охтирці поновили мурал з Кузьмою Скрябіним (відео)

В Охтирці на стіні культурного центру "Кнєжа" поновили мурал з Кузьмою Скрябіним.

Автор роботи - відомий охтирський художник Ігор Шевченко, який створює мурали не тільки в Охтирці - більше 70 в Україні.

Це поновлення муралу, який створювався у 2016 році.

Досуг Ігор Шевченко Кузьма Скрябін Мурал
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