Лента

Сергій Скакун
Сергій Скакун
Сегодня 08:23185

Україна під обстрілами. Ситуація в регіонах станом на ранок

Відомо про обстріли чотирьох областей.

Харківщина

Знову нічний обстріл міста. Прилетіло в один із районів Харкова, що ближче до центру. Влучання поряд із будівлею, яка до військової інфраструктури не має жодного відношення. Про жертв поки що інформації немає.

Удари по Чугуєву. Є влучання по критичній інфраструктурі. Рятувальники продовжують розбирати наслідки вчорашніх руйнувань будинку культури, де в підвалі ще залишилися люди.

По області протягом доби окупанти нанесли удари по Циркунівській громаді, постраждав житловий будинок, у Балаклійській громаді пошкоджений об‘єкт цивільної інфраструктури.

Одещина

Рашисти запустили ракети зі стратегічної авіації. Декілька ракет було збито ППО, але є і прильоти.

На Одещині є влучання у приватні будівлі прибережних сіл з подальшим загоранням. На місцях працюють рятувальники. Попередньо постраждалих немає.

Миколаївщина

По місту випущено ракети з окупованої Херсонщини. На Миколаївщині атаковано портову інфраструктуру. Також по Миколаївському району нанесено удар із ЗРК С-300

Дніпропетровщина

Російська армія ударила по Криворізькому та Нікопольському районах.

У Широківській громаді ворог поцілив зі ствольної артилерії по селу Кошове. Пошкоджено лінію електропередач. Люди не постраждали.

Червоногригорівську та Марганецьку громади накрили вогнем з РСЗВ, без жертв та руйнувань.

Общество
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