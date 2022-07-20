Ворог обстріляв п'ять громад на Сумщині Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

Сумщина

Ситуація станом на 22:00 25 липня 2022

▪️ Есманська громада: близько пів на дев'яту було 4 прихода з "Градів". Об одинадцятій ранку - 3 приходи зі ствольної артилерії.

▪️ Хотінська громада: о пів на першу був мінометний вогонь зі сторони росії, 4 приходи.

▪️ Білопільська громада: майже о другій годині дня було 3 мінометних постріли по громаді.

▪️ Зноб-Новгородська громада: о п'ятнадцятій годині був артобстріл, 10 приходів.

▪️ Середино-Будська громада: о пів на дев'яту вечора росіяни відкрили вогонь з мінометів, 6 прильотів.

Втрат та руйнувань сьогодні немає.

Дякую Богові та нашим захисникам