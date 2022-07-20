У Сумах провели хокейний турнір 19-20 липня на хокейному стадіоні в дитячому парку "Казка" пройшов турнір з хокею на траві, присвячений Збройним Силам України.

Вперше в історії українського хокею вихованці СДЮШОР "Динамо" та колектив МСК "Сумчанка" зіграли змішаними командами різних вікових груп. У цей нелегкий для України, та кожного з нас час, своєю грою спортсмени показали, що хокей є і буде жити далі.

У змаганнях взяли участь 4 команди, які зіграли по колу, а потім команди, які набрали найбільшу кількість очок зіграли за 1-2 місце, а команди з найменшою - за 3-4 місце.

Місця розподілились наступним чином:

1 місце - "ДЖАВЕЛІНИ"

2 місце - "БАЙРАКТАРИ"

3 місце - «СНАЙПЕРИ»

4 місце - «ПАТРОНИ»

36ірні вихованців показали свої вміння та навички, свою майстерність та любов до хокею. Усі команди були нагородженні солодкими призами, а кожен учасник турніру отримав пам'ятний подарунок.

Дякуємо нашим організаторам, колективу СДЮШОР "Динамо", тренерському складу, які були ініціаторами цього турніру, величезна подяка спонсорам, нашим хокейним друзям Оксані та Ніку Штуц, які люблять і підтримують Україну всім серцем і подяка нашим захисникам та захисницям, за те, що боронять нашу землю, нашу Україну, за те, що наші діти мають змогу тренуватися та змагатися. Мирного неба всім нам! Україна понад усе! Україна обов'язково переможе!

СДЮШОР “Динамо”