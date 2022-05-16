Зафіксовано масові розсилання небезпечних електронних листів

Відкриття архіву призведе до завантаження на комп'ютері шкідливих програм та, як наслідок, викрадення даних.
Атаку пов'язують із угрупованням UAC-0041 (російські хактивісти).
Деталі – за посиланням
https://cert.gov.ua/article/955924
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