Жителя Шостки судитимуть за колабораційну діяльність Шосткинскою окружною прокуратурою затверджено та 22 липня 2022 року направлено до суду обвинувальний акт стосовно місцевого жителя, який публічно закликав до підтримки дій держави-агресора, при цьому вдома зберігав наркотичний засіб «канабіс» (ч. 1 ст. 111-1, ч. 1 ст. 309 КК України).

За даними слідства, чоловік в одній із популярних соціальних мереж створив особисту сторінку, за допомогою якої публічно підтримував дії держави-агресора. Зокрема, схвалював новину про початок видачі російських паспортів громадянам України на окупованих територіях, а також під проросійськими публікаціями залишав коментарі «Победа великой России».

Разом з тим, під час проведення санкціонованого обшуку в чоловіка за місцем проживання виявлено та вилучено 224,2 г наркотичного засобу «канабіс».

Досудове розслідування у кримінальному провадженні завершено співробітниками Шосткинського районного управління поліції Головного управління Нацполіції в Сумській області під процесуальним керівництвом прокуратури.

Пресслужба обласної прокуратури