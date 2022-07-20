Жителя Шостки судитимуть за колабораційну діяльність

За даними слідства, чоловік в одній із популярних соціальних мереж створив особисту сторінку, за допомогою якої публічно підтримував дії держави-агресора. Зокрема, схвалював новину про початок видачі російських паспортів громадянам України на окупованих територіях, а також під проросійськими публікаціями залишав коментарі «Победа великой России».
Разом з тим, під час проведення санкціонованого обшуку в чоловіка за місцем проживання виявлено та вилучено 224,2 г наркотичного засобу «канабіс».
Досудове розслідування у кримінальному провадженні завершено співробітниками Шосткинського районного управління поліції Головного управління Нацполіції в Сумській області під процесуальним керівництвом прокуратури.
Пресслужба обласної прокуратури