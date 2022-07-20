Сумські гандболісти посіли 4-те місце на Європейських університетських іграх
У польському Лодзі на Європейських університетських іграх завершується чоловічий турнір з пляжного гандболу.
У ньому брала участь команда СумДУ. У півфіналі сумчани програли команді University of Zagreb з Хорватії 0:2 (14-25, 12-24). А в матчі за “бронзу” сильнішими виявилися турки з Ozyegin University 1:2 (12-18, 20-18, 2-5).
Вишиванка є символом краси, здоров'я і щасливої долі. Її вважають оберегом української нації. Вишита сорочка символізує сімейні цінності – пам'ять роду, вірність і любов. Сьогодні День вишиванки не національне свято, а всесвітнє.