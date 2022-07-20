Прокуратура відстояла у Верховному суді повернення з незаконного володіння земельної ділянки вартістю 5,3 млн грн Охтирська окружна прокуратура відстояла у Верховному суді повернення з незаконного володіння на користь Великописарівської селищної ради земельної ділянки природно-заповідного фонду площею 2 га вартістю 5,3 млн грн.

Прокуратурою встановлено, що у 2020 році наказом Головного управління Держгеокадастру в Сумській області фізичній особі для ведення особистого селянського господарства передано у власність земельну ділянку площею 2 га. Однак вказана земля розташована на землях природно-заповідного фонду, відтак не може бути передана у приватну власність. Зазначені порушення вимог чинного законодавства України стали підставою для звернення прокуратури до суду. Суд першої та апеляційної інстанції погодились із доводами прокуратури.

Не погоджуючись з рішеннями судів, Головне управління Держгеокадастру в Сумській області оскаржило їх в касаційній інстанції. У Верховному суді прокуратура відстояла свою позицію, відтак рішення судів першої та апеляційної інстанцій залишились у силі.

Пресслужба обласної прокуратури