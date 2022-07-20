У Конотопі хочуть змінити дату Дня міста Коли відзначати день міста говорили на засіданні робочої групи з питань дерусифікації та позбавлення наслідків колоніального минулого при Конотопській міській раді.

Як відомо, загальноприйнятою практикою в країнах пострадянського простору було відзначення Днів міст, сіл та селищ в день звільнення населених пунктів від нацистських загарбників, без прив’язки до дня їх заснування. Конотоп не став винятком, тому тривалий час конотопці святкували День народження міста саме 6 вересня.

Враховуючи вимоги сьогодення вирішено відійти від радянської спадщини та змінити дату відзначення Дня міста Конотоп.

Робочою групою, у складі якої історики, краєзнавці, представники громадськості міста, запропоновано розглянути кілька варіантів визначення такої дати: вона може бути пов’язана з перемогою над московитами в Конотопській битві в липні 1659 року, або ж з першою письмовою згадкою про Конотоп, що зафіксована жовтнем 1634 року. Думка містян з цього питання буде врахована шляхом проведення громадського обговорення через електронне опитування.

Відійти від радянщини в назвах вулиць і провулків нашого міста та сіл громади – ще одне питання, яке опрацьовує робоча група. Наразі більше сотні назв, що пов’язані з історією, культурою російської федерації та радянського минулого потребують перейменування. Таким вулицям та провулкам рекомендовано повернути історичну назву чи присвоїти імена почесних громадян міста, діячів та історичних постатей нашого краю, пов’язати з історією держави та подіями сьогодення, українськими діячами та військовими.

До відома: З метою проведення дерусифікації в Конотопській міській територіальній громаді прийняті:

Розпорядження міського голови від 06.06.2022 № 145-ОД «Про створення робочої групи для перейменування вулиць»

Розпорядження міського голови від 05.07.2022 року № 170-ОД «Про створення робочої групи з питань дерусифікації та позбавлення наслідків колоніального минулого при Конотопській міській раді»

Конотопська міська рада