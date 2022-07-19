Сумські чиновники знову молилися і їли Мер Сум Олександр ЛИСЕНКО разом із керівниками релігійних об’єднань і головами депутатських фракцій взяв участь у Молитовному сніданку, який вперше провела Сумська міська рада.

Присвятили подію Дню Української Державності, який встановлено цього року Указом Президента України і відзначатиметься 28 липня.

«Сьогоднішня зустріч – це спільний крок до розвитку співпраці, дружби, порозуміння заради нашої спільної перемоги. У такий важкий період в Україні нам було б складно без Бога, церкви та молитви. Усіма справами та діями на всіх фронтах ми захищаємо нашу країну, боремося за її процвітання, мир, злагоду та перемогу», – наголосив очільник громади.

Присутні промовили молитву «Отче Наш» та зачитали уривки з Першої книги Самуїла зі Старого Завіту.

«Цар Давид здобув перемогу, бо він стояв за правду. Господь був з ним і не покидав. Ми не бажаємо чужих земель та багатств. Ми хочемо жити в мирі та любові, які нам заповідав Господь. Для цього нам потрібно вірити та молитися», – звернувся до присутніх Архієпископ Сумський і Охтирський ПЦУ Мефодій.

Наприкінці молитовного сніданку Олександр Лисенко зачитав молитву за Суми, в якій є такі рядки: «Боже, благослови Суми і всю Україну, кожне місто і село. Благослови кожен дім і кожну людину... Даруй нам перемогу, мир, збережи людей та інфраструктуру міста».

Очільник громади подякував представникам різних релігійних конфесій, які долучилися до Молитовного сніданку, за допомогу та підтримку, яку вони надають громаді та її жителям, та звернувся з проханням – за можливості відвідувати захисників, адже, за його словами, найголовніше зараз – це моральний дух.