Псевдобанкір виманив у пенсіонерки майже 20 тисяч До поліції Шостки з заявою про шахрайство звернулася 61-річна місцева жителька. Вона розповіла, що на її мобільний зателефонував невідомий, який назвався співробітником банку. Чоловік розповів, що з її банківської картки невідомі намагалися зняти гроші й скоро банківські рахунки жінки заблокують. Аби цього не сталося, він запропонував їй пройти авторизацію.

Пенсіонерка погодилася й продиктувала невідомому телефонному співрозмовнику одноразові коди, що прийшли їй у смс – повідомленнях з банку. Коли заявниця поклала слухавку, то виявила, що з її фінансового рахунку зникло 19 600 гривень.

У поліції за даним фактом відкрили кримінальне провадження за ознаками ч. 1 ст. 190 «Шахрайство» КК України.

Поліція Сумщини